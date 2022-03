Peralta favoreció la creación de este órgano judicial para que sea administre el sistema carcelario debido a que es un “dolor de cabeza” que debe ser eficientizado.

SANTO DOMINGO.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, consideró que la creación de un Ministerio de Justicia impulsaría políticas en beneficio del sistema penitenciario del país, asimismo reduciría los problemas que enfrentan los privados de libertad como los hacinamientos, motines, violencia etc.

“El sistema penitenciario es un dolor de cabeza en casi todos los países subdesarrollados, es un tema que hay que prestarle atención, pero yo no he visto un país del tercer mundo donde el sistema penitenciario funciona como debe ser, incluyendo la República Dominicana, y me parece que sacarlo del ámbito del Ministerio Público y ponerlo bajo un órgano especializado como lo puede ser el Ministerio de Justicia, puede dar lugar a que se implementen políticas en el sistema penitenciario”, explicó el abogado en la entrevista central de El Despertador.

El funcionario dijo que espera que el gobierno, del que él forma parte, se preocupe por la terminación del Centro Corrreccional La Nueva Victoria, en Santo Domingo Norte, para iniciar a romper con el hacinamiento carcelario que azota al sistema penitenciario aunque reconoció que el proyecto es controversial.

“El hacinamiento y la falta de espacio contribuye a eso (motines), yo tengo la esperanza de que el gobierno, eso no depende de mí, en un momento dado se preocupe por la terminación de la controversial cárcel de La Victoria, a ver si la Nueva Victoria sirve para que se descongestione y se rompa el hacinamiento, el cual es infrahumano”.