Por: Julio Caraballo

Santo Domingo.- Al menos 25 dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana han renunciado de esa organización por descontentos internos según las cartas de dimisión que presentan a la dirección morada.

El más reciente que se fue de las filas del PLD, fue el ex senador de la provincia Hermanas Mirabal, Luis Rene Canaán.

En lo que va de 2023 alrededor de 100 dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana han dimitido de la organización opositora y sólo en el mes de marzo van 25.

La semana pasada en Barahona, 16 presentaron su carta de renuncia entre ellos habían miembros del comité central, regidores y otros militantes. En Padres Las Casas, el acalde y su equipo dimitió.

Este lunes se dio a conocer la salida del ex senador Luís Rene Canaán de la provincia Hermanas Mirabal.

En las cartas de renuncias, el motivo tiene un denominador común, el descontento por el grupismo, la mística que se ha perdido y ahora que no son tomados en cuenta en el comando de campaña.

Los que renuncian del PLD no van a la Fuerza del Pueblo sino al PRM, que para los morados es porque son comprados por el oficialismo, denuncia que rechazan los funcionarios.

En el mes de febrero dimitieron el diputado Carlos Sánchez, ex diputado Aridio Castillo, el ex director del FEDA, Casimiro Ramos, el ex vocero de Lucía Medina y otros.

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reunirá este martes a las 10 de la mañana.