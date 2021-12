El Ministerio Público informó que abrió una investigación sobre esta situación.

SANTO DOMINGO.- El contralor general de la República, Catalino “Freddy” Correa Hiciano, reveló la identidad del individuo que incautó alrededor de 20 vehículos de militares activos y retirados el pasado miércoles en las instalaciones de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD).

Se trata de Joel Encarnación, supervisor de los equipos de auditores de la Contraloría General, y quien según Correa Hiciano actuó bajo “título personal” al ejecutar las confiscaciones.

“Eso es a título personal de él (…) no entiendo por qué porque si tú eres un servidor de la Contraloría, lo que él hizo que se excedió de ahí para allá es a título personal no por orden de la institución”, aclaró en el programa televisivo El Día, trasmitido por Telesistema canal 11, conducido por Huchi Lora, Edith Febles y Carolina Santana.

El contralor explicó que la entidad que dirige, en estos momentos, realiza un proceso de auditorías al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Aérea Dominicana, no obstante la actuación de Encarnación “no estaba en los planes”.

“Pero solamente hasta ahí. En el plan de auditoría se contempla la función de inventariar los activos nada más”, destacó Correa Hiciano.

La semana pasada, el mayor general retirado de la FARD, Rafael Betances Nivar, denunció, en el mismo programa, sobre las incautaciones realizadas por un civil que dijo que iba “en nombre de Yeni Berenice”, directora de persecución del Ministerio Público.

No obstante, el contralor de la República aseguró que el empleado bajo su cargo se defendió diciendo que “lo sacaron de contexto”. “Dio una excusa que no consideramos válida”, agregó Correa Hiciano.

“Ni yo he hablado nunca por Yeni Berenice que soy el contralor general de la República, yo nunca he hablado por Yeni Berenice, no tenemos ningún vínculo de nada. No sé por qué lo utilizó él, eso fue muy extraño”, resaltó.

Catalino Correa Hiciano indicó que la institución realiza las investigaciones pertinentes y en el transcurso del día estará tomando una decisión.