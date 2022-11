Suman 249 las instaladas por este órgano rector del control interno.

SANTO DOMINGO.- La Contraloría General de la República (CGR) puso en funcionamiento una nueva Unidad de Auditoría Interna en la Empresa Generadora Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), con la que suman 249 las instaladas por este órgano rector del control interno en el país.

El corte de cinta que dejó formalmente inaugurada la Unidad estuvo a cargo del contralor general de la República, Catalino Correa Hiciano, en compañía del administrador general de la EGEHID, Ángel Rafael Salazar y otras personalidades.

Al dirigirse a los presentes, Correa Hiciano señaló que es la primera vez que la EGEHID cuenta con una Unidad de Auditoría Interna en su sede, lo que viene a dar cumplimiento a lo dispuesto por el presidente de la República, Luis Abinader, de que los fondos públicos se manejen con total pulcritud.

“Yo quiero felicitar a Salazar, al Consejo de la EGEHID y a su equipo, por la acogida que nos han dado. Me siento muy bien porque me han manifestado el interés de que esta sea una institución totalmente transparente y que no haya cuestionamientos en el uso y manejo de los recursos del Estado”, acotó el Contralor.

Asimismo, el director general de EGEHID, Ángel Rafael Salazar, agradeció a las autoridades de la Contraloría el acompañamiento permanente para continuar fortaleciendo los procesos, el manejo adecuado de los recursos y la transparencia.

En tanto la presidenta del Consejo de Administración de EGEHID, Rosa Ysabel Ruiz, expresó que realizan esfuerzos encaminados a fortalecer la transparencia y, en ese sentido sostuvo que han conformado el Gabinete Financiero que ha tenido a bien implementar normas de control interno y ajustes de procesos, entre otras acciones.

La funcionaria indicó que “la presencia de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría en la EGEHID, a partir de este momento y de manera permanente, viene a validar y a garantizar que esos esfuerzos hacia la transparencia se revaliden, ahora de manera externa”.

En la actividad también estuvieron presentes el señor Juan Francisco Miniel, director de Unidades de Auditoría Interna de la Contraloría; Luis Villar, Pedro del Orbe y José Manuel Ceballos, miembros del Consejo de EGEHID, entre otras personalidades.