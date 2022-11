Dijo que lo que se propone con este proyecto de ley, es que el Ministerio Público que debe seguir siendo independiente, persiga la justicia, pero quien cuide el preso o maneje el sistema penitenciario sea un administrativo.

SANTO DOMINGO.-Al manifestar que en toda América Latina existe un Ministerio de Justicia, con excepción de México y República Dominicana, el ministro de la Presidencia dijo que su creación busca darle tranquilidad al Ministerio Público que es perseguir la justicia, y no dedicarse a la parte burocrática de administración del sistema.

José Ignacio Paliza expresó en El Despertador, que es un modelo que ha cogido toda la región para deslindar las funciones que hoy se concentra, "por ejemplo República Dominicana alrededor de la Procuraduría General de la República, y que de alguna forma u otra le quita tiempo y le quita digamos concentración en lo que realmente es importante dentro de su función, que es perseguir la justicia".

"Existen hoy en el modelo dominicano, digamos funciones o facultades que a veces pueden ser contradictorias, ejemplo quien persigue la justicia a un infractor y lo lleva a una cárcel es el mismo que lo cuida en la cárcel, porque tiende a dirigir el sistema penitenciario, y ahí parece que puede haber un conflicto de interés si se quiere".

El también presidente del Partido Revolucionario Moderno dijo que lo que se propone con este proyecto de ley, es que el Ministerio Público que debe seguir siendo independiente, persiga la justicia pero quien cuide el preso o maneje el sistema penitenciario sea un administrativo, "una persona cuya labor sea solamente dedicarse a intentar reeducar o a ese ciudadano que está en una cárcel"

"Lo que busca ese proyecto es eso, es poder darle tranquilidad al Ministerio Público para que pueda dedicar todas sus fuerzas, energías, y todo su tiempo a lo que es realmente importante que es perseguir la justicia y no dedicarse a la parte burocrática de administración del sistema", manifestó.

Al ser cuestionado que tan concreto es la propuesta porque crear un Ministerio no le representa ningún problema al Ministerio Público, dijo que no requiere de una reforma constitucional, "lo que no se le puede quitar y nadie está diciendo que se le quiere quitar al Ministerio Público sus habilidades administrativas, su dependencia de administración y que puedan ellos de gozar de las libertades que hoy gozan, nadie ha hablado de eso".