SANTO DOMINGO.- Luego de que la Junta Central Electoral anunciara que se podría utilizar los escáneres que se compraron en el 2016 bajo la gestión de Roberto Rosario, el expresidente del órgano electoral dijo que lo que hubo fue una campaña de descrédito en su contra cuando primero dijeron que los mismos no estaban “aptos” para ser utilizados en otras elecciones.

"Lo que hubo fue una campaña de descrédito que maximizó las inconsistencia de eso y le hizo un daño al Estado, porque puso al Estado a gastar en unos equipos para votos automatizados que terminaron al final de cuenta sin utilizarse", manifestó.

"Gastaron más de 5 mil millones para un equipo que solo se utilizó para hacerle un fraude a Leonel Fernández en el 2019 porque después de las elecciones, lo que la JCE está diciendo ahora no es nada nuevo, pero como hay un prejuicio contra Roberto Rosario".

Agregó que aunque a esos equipos lo arrumbaron para que se acabaran y se destruyeran, ahora la Junta Central Electoral lo inspeccionó y dice que están bueno.

Al ser cuestionado que si eso quiere decir que a esos equipos le quedan 10 o 15 años de vida útil, dijo que debieran de durar más.

Dijo que la oposición sabia que había un resultado electoral que no le favorecía y quería desacreditar el proceso. "Luis aprovechó para empezar su campaña el 17 de agosto del 2016 y buscó un villano preferido que era Roberto Rosario para justificar poder seguir en campaña".

Defiende equipos

Dijo que todas las autoridades que fueron electas en el 2016 fueron con esos equipos, y que no solamente en los colegios, sino también cuando se contaron en las juntas electorales. Hay lugares donde los delegados de los partidos lo desconectaron y dijeron que no iban a aceptar que en esos lugares se utilizaran, hay otros, muy pocos donde habían problemas de conexión sobre todo en el interior, no hay un solo equipo al día de hoy que se había demostrado que contó mal".

Agregó que antes del proceso electoral, uno de los empresarios más importante del país y un candidato alcalde lo visitó y le dijo, "yo sin esos equipos no quiero que me hagan las elecciones porque yo estoy seguro que con esos equipos nadie me va a robar mi elección, y fue alcalde el Distrito Nacional".

"La misma Participación Ciudadana dijo que el equipo había funcionado al pelo, que ocurrió que como era una elección juntas la primera después de muchos años de ser separada, es normal que la selección de los diputados y regidores llevaran más tiempo, en esa circunstancia hubo dificultad del pleito y la presión en unos colegios para dificultar el conteo, después de eso la JCE designó una comisión de técnicos ".

Expresó que aunque JCE no dio a conocer el informe, un 77 por ciento estaba excelente y que un 22 estaba en muy buena condiciones.

Dijo que a los equipos no le dieron la dedicación adecuada, "ese espacio se alquiló no solo por el almacén sino por el paqueo y tiene el costo del mercado, la Junta no tiene espacio donde tener sus equipos. "Y es tan así que después que me fui la Junta el que me siguió, alquiló otra nave en la Luperón a un precio mayor que esa y nadie ha dicho nada".