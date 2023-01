Maravilla de los Mares tiene 362 metros de largo, cuenta con 18 cubiertas y un tonelaje bruto de 236,867, también con ocho sectores o vecindades, incluyendo su nuevo barrio de suites.

PUERTO PLATA.- El crucero más grande del mundo, conocido como el Wonder of the Seas o Maravilla de los Mares, arribó este lunes por primera vez a las costas de la provincia Puerto Plata.

Al menos 10,170 personas, entre ellos pasajeros y tripulantes, vinieron en la embarcación la Maravilla de los Mares, que llegó a la terminal Taíno Bay, en la zona que opera la empresa ITM.

También esa demarcación recibió hoy otros cruceros, en el que llegaron al país8,438 turistas, sumándose para un total de 18,608 visitantes.

La embarcación Wonder of the Seas, es un crucero de última generación que inició sus operaciones en 2022, tiene capacidad para 6,370 pasajeros y 2,394 tripulantes.

Maravilla de los Mares tiene 362 metros de largo, cuenta con 18 cubiertas y un tonelaje bruto de 236,867, también con ocho sectores o vecindades, incluyendo su nuevo barrio de suites.