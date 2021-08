Cruz Jiminián afirma que “si todos nos vacunamos, el virus desaparece”.

SANTO DOMINGO.- Luego de que el doctor Antonio Cruz Jiminián se viera al borde de la muerte tras ser diagnosticado con COVID-19, este martes hizo un llamado a la población para que todos acudan a vacunarse, expresando que son tontas aquellas personas que no quieren vacunarse contra esta terrible enfermedad.

Cruz Jiminian informó que luego de aplicarse la tercera dosis su inmunidad le aumento a 10 mil 400, lo que quiere decir que las vacunas salvan vidas y son un método seguro.

Dice que aún no se han registrado muertes por el COVID-19 de personas que tengas sus tres dosis de la vacuna anticovid colocada.

El reconocido médico llamó a la población a que dejen de ser ignorantes, no solo aquellas personas que no se vacunan, sino a los que instan a otros a que no lo hagan.

Situación del COVID-19 en el país:

Este martes el Ministerio de Salud Pública, a través del boletín #530 emitido este martes por su Dirección General de Epidemiología (DIGEPI) notificó que se procesaron 5,280 muestras, de las que 314 resultaron nuevos casos positivos al SARS COV-2.

En este reporte la DIGEPI indica que la positividad diaria está en 7.03 % y la acumulada en 5.99%, con 59 casos positivos nuevos en el Distrito Nacional, 52 en Santiago, 42 en la provincia Santo Domingo y 26 en San Cristóbal.

El informe resalta que a la fecha República Dominicana tiene 4,978 casos activos, 350,173 registrados, con 341,187 pacientes recuperados de la enfermedad y 1,604,886 casos sospechosos han sido descartados.

Ocupación hospitalaria

La Red Hospitalaria cuenta con 2,604 camas COVID de las que 425 están ocupadas, para un 16 por ciento, con 136 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ocupadas de las 609 de que dispone el sistema para pacientes afectados por la enfermedad, lo que representa un 22 por ciento.

En tanto que, de un total de 519 ventiladores del sistema 84 personas están conectadas, para un 15 por ciento.

De estas muestras procesadas, reseña que se hicieron 2,685 de 'Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y 2,595 de antígeno, de las que 4,466 se hicieron por primera vez, y 814 fueron subsecuentes.

También, señala que el total de muestras procesadas en el país desde que inició la pandemia es de 1,955,059 equivalentes a 187,114 por millón de personas.

Grupos de riesgo

Los grupos de riesgos continúan siendo en personas que presentan comorbilidades, el documento oficial estadístico que recoge estos datos señala que por hipertensión los fallecidos corresponden a un 25.30 por ciento, mientras que por diabetes un 15.79 por ciento.

De igual manera establece que las mujeres en estado de embarazo afectadas por el coronavirus son a la fecha 1,227, los trabajadores de la salud 1, 409 y los menores de 20 años unos 38,050.

Así mismo reporta que desde que inició la pandemia en el país, han fallecido 4,008 personas, con una letalidad de 1.14 por ciento y la mortalidad por millón de habitantes, se ubica en 383.60.

Las autoridades continúan su llamado a la ciudadanía de no bajar la guardia ante esta mortal y variante enfermedad, manteniendo las medidas de higiene y protocolos establecidos, como única forma de evitar su propagación.