SANTO DOMINGO.- Danilo Medina, expresidente de la República, aseguró este lunes que para bien o para mal, el Partido de la Liberación Dominicana transformó el país, y que no tiene dudas de que van a ganar las próximas elecciones.

"Porque mucha gente lo ve mal, pero para bien como lo vemos nosotros, transformamos a la República Dominicana, nosotros hicimos un nuevo país. Que este no es el momento para hablar, pero yo vengo para acá hablar largo y extendido para todos, incluyendo la corrupción, cuando vuelva a una segunda entrevista", dijo el exmandatario al ser entrevistado en el programa radial Zol 106.5 FM.

Al ser cuestionado sobre el proceso de este domingo si significaría para el PLD el reto más grande que puedan tener, dijo que lo es, que tienen un reto sumamente importante el próximo domingo, que tienen que poner a prueba la vocación democráticas de ellos.

"Porque aquí en el país la gente se ha acostumbrado a que va a los certámenes a ganar no a perder, pero aquí se pierde y se gana, es más, son más los que pierden que los que ganan. habrá un solo ganador y habrá cinco perdedores o perdedoras", sostuvo.

Agregó que el reto está en que los compañeros que no salgan beneficiados con la mayoría de los dominicanos que van a ejercer su derecho al voto, acepten de buena manera que a eso se va, "y yo me excluyo porque yo se perder, yo soy un demócrata a carta cabal, yo le entregué la presidente a Hipólito Mejía sin habérmela ganado, acepté que perdí sin que haya perdido, y perdí en la primaria con Leonel Fernández y la acepté, me retiré un poco pero acepté mi derrota, no me fui del partido, ni comencé hablar mal de mi partido, entonces yo he sabido perder, y también he sabido ganar, cuando se gana se gana cuando se pierde se pierde".

Aconsejó a los que pierdan que en política nada se pierde, que el trabajo político siempre se acumula, "usted pierde un proceso y en el siguiente todo lo que usted ganó lo recibe de nuevo".