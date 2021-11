Medina dijo además que se siente orgulloso de pertenecer al partido morado, el cual ha sido una organización que siempre ha procurado por el bienestar del pueblo dominicano.

Santo Domingo.- El expresidente Danilo Medina, dijo hoy que nadie lo podrá avergonzar, ya que en su gobierno se realizaron más obras que en cualquier otra gestión, al destacar que no solo cumplieron con las obras que prometieron, sino que hicieron otras que no estaban en la agenda de Estado.

“Nosotros no solo cumplimos las obras que prometimos, sino que hicimos las que no prometimos…Hicimos más obras que no prometimos que las que prometimos", manifestó el presidente del Partido de la Liberación Dominicana.

Al encabezar el acto de juramentación de nuevos miembros del PLD, Medina dijo además que se siente orgulloso de pertenecer al partido morado, el cual ha sido una organización que siempre ha procurado por el bienestar del pueblo dominicano.

"Ese es el PLD que yo conozco y ese es el PLD del que me siento orgulloso pertenecer", sostuvo.

Agregó que "a mi no me van a avergonzar como dirigentes del PLD”.

El expresidente Medina agotó este domingo una agenda en Santiago, donde además inauguró la casa nacional del PLD en esa provincia.