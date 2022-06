“Así es como se reduce el hambre. Así, y no de otra forma, se pone comida en la mesa de la gente”.

SANTO DOMINGO.- “Durante 8 años, el campo y la alimentación fueron prioridad para nosotros. Del campo a la mesa, creamos un círculo de bienestar en el que, con orgullo, consumimos los productos que crecían en nuestra tierra”, recordó Danilo Medina en un nuevo acto multitudinario celebrado en Barahona, en el que se juramentaron más de 13,000 nuevos miembros del Partido de la Liberación Dominicana, en su mayoría jóvenes y mujeres.

En su alocución, Danilo Medina recordó las numerosas Visitas Sorpresa realizadas en esa provincia, así como las diferentes políticas de apoyo al sector agropecuario puestas en marcha entre 2012 y 2020,

“Así es como se reduce el hambre. Así, y no de otra forma, se pone comida en la mesa de la gente”, recalcó al hablar del acceso al crédito y la asistencia técnica que se brindaba entonces "y que ha sido abandonada por el actual gobierno precisamente cuando organismos internacionales advierten que el número de personas en riesgo de padecer hambre podría subir hasta 47 millones este año”.

“Ese modelo del que les hablo, ese país que reducía desigualdades y en el que se buscaba el progreso de todos, lamentablemente, se abandonó. No hace falta que les recuerde donde nos ha llevado eso, ustedes lo ven a diario: precios por las nubes, aumento de la pobreza rural, hambre, desigualdad e inseguridad”, añadió.

El ex mandatario reconoció que en dos años no se pueden resolver todos los problemas del país, pero aseguró también que es tiempo suficiente para establecer para señalar al país qué camino seguirá el gobierno. Y, aseguró, “mucho me temo, que el camino que los dominicanos y dominicanas tienen frente a sus ojos está lleno de obstáculos, curvas y precipicios”.

A pesar de las dificultades que atraviesa el país, el presidente del PLD quiso hacer llegar a la población un mensaje de esperanza. “Aunque nos digan que no, nosotros los peledeístas sabemos que las cosas se pueden hacer de manera diferente ”, aseguró, al tiempo que le hizo un llamado al gobierno a continuar proyectos clave como la presa de Montegrande, que irrigaría agua para más de 700 mil tareas de tierra.

“No abandonen uno de nuestros mayores tesoros, nuestra tierra fértil y la gente que con sus manos la trabaja para obtener sus frutos.Por favor, no abandonen el campo dominicano”, solicitó.

Finalmente, dirigiéndose a los nuevos militantes juramentados en Barahona, les instó a ser ejemplo de los mejores valores y a trabajar por el futuro de la República Dominicana: “Acérquense a todos los rincones del país a escuchar a la gente y a hacerles saber que hay esperanza. Que nuestro país merece y tendrá un futuro de progreso, un futuro de paz y de dignidad para todos, de la mano del PLD.”