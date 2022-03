De acuerdo al legislador perremeísta, quien se reservó dónde será el encuentro, detalló que será a partir del próximo jueves 31 de marzo hasta el domingo 03 de abril.

SANTO DOMINGO.- El senador Pedro Catrain, presidente de la comisión bicameral apoderada de crear la ley de extinción de dominio, dijo que se reunirán por tres días en un hotel para avanzar el proyecto.

“Próximamente nos vamos a retirar tres días a trabajar a un hotel para dar lugar a un avance significativo de los trabajos de esta comisión”, explicó.

De acuerdo al legislador perremeísta, quien se reservó dónde será el encuentro, detalló que será a partir del próximo jueves 31 de marzo hasta el domingo 03 de abril.

La logística que se va implementar se acordará entre lunes y martes próximo, según dijo. Al tiempo que añadió que el encuentro será "por el bien del país".

Justificó que “los hoteles que cogemos son hoteles de precios módicos, nadie va a ir a fiestear ni mucho menos, es a trabajar para sacar la ley de extinción de dominio”.

El representante de la provincia de Samaná en el Senado detalló que el retiro al hotel lo hacen por el bien de la República Dominicana.

“Yo no tengo ningún tipo de temor, porque hay una urgencia política y social. Esto es una ley que tiene un compromiso de país; no vamos a estar escudriñando una situación que no tiene ningún sentido. Es por el bien del país que lo vamos hacer”, indicó.

Dijo que en el país se “gasta muchísimo dinero” y que no solo los senadores se benefician de las exoneraciones sino “muchísima gente” también, “entonces, no vamos por gastar”.

Además de Pedro Catrain, la comisión bicameral está compuesta por los senadores Dionis Sánchez, Faride Raful, Yván Lorenzo, Antonio Taveras , Franklin A. Rodríguez, Milcíades Franjul, Iván Silva y Cristóbal V. Castillo.

También son parte de la comisión los diputados Elías Báez de los Santos, vicepresidente; Francisco Villegas Pérez Pedro, Antonio Tineo Núñez, Melvin Alexis Lara Melo, José Miguel Ferreira Torres, Héctor Darío Féliz Féliz, Rafael Tobías Crespo Pérez, Miguel A. Bogaert Marra, Rafael A. Castillo Casado, Plutarco Pérez, Luis M. Henrique Beato, Ana Rodríguez de Aguasvivas, Víctor Fadul Lantigua, Rogelio Alfonso Genao Lanza.

Se recuerda que los congresistas ya habían estudiado el proyecto de modificación del Código Penal en un hotel, razón por la que recibieron diversas críticas.