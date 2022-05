El órgano persecutor inició en noviembre pasado la presentación de la acusación contra los imputados por sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

SANTO DOMINGO.- Declaran no culpables de la acusación de sobornos al ex ministro de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, al ex coronel Carlos Piccini y al empresario Daniel Aquino Hernández, quienes eran acusados delCaso Super Tucano.

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional leyó la sentencia y argumentó que ninguno de los tipos penales presentados contra los acusados quedaron debidamente probados, por lo que los declaraba no culpables de los hechos puestos a su cargo y emite sentencia absolutoria contra ellos.

El Ministerio Público una semana antes manifestó su confianza en que el Tercer Tribunal Colegiado dictará sentencia condenatoria en contra de los acusados de recibir sobornos de los US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Súper Tucano.

La fiscal Isis de la Cruz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó en su momento que durante el proceso el Ministerio Público aportó suficientes pruebas.

El órgano persecutor inició en noviembre pasado la presentación de la acusación contra los imputados por sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El proceso se inició en 2016 y posteriormente se presentó la acusación en 2017. Ahora continúa en la etapa de juicio de fondo.

La empresa Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.

Las indagatorias de este caso abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes.