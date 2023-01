En el caso Antipulpo también son imputados Fernando Rosa, Freddy Hidalgo, Francisco Pagan y otros a quienes el Ministerio Público acusa de asociación de malhechores, prevaricación, falsificación y otros delitos contra los bienes del Estado

Santo Domingo.- La defensa de Alexis Medina Sánchez solicitó al juez Delby Timoteo declararse incompetente para conocer esa acusación debido a que supuestamente se trata de un asunto administrativo. Mientras que el Ministerio Público afirma que la defensa confirmó el imputado realizó contratos con el Estado de forma privilegiada por su condición de hermano del ex presidente Danilo Medina.

En la continuación de la audiencia preliminar del caso Antipulpo, la Defensa de Alexis Medina presentó tres incidentes tendentes a que el tribunal declare inadmisible la acusación en su contra por supuesta falta de calidad.

Sin embargo, el Ministerio Público tiene una lectura contraria al considerar que la propia defensa de Alexis Medina admite los hechos por los cuales está sentado en el banquillo de los acusados.

Según el jurista Carlos Salcedo, el juez Delby Timoteo no puede conocer asuntos administrativos y las auditorias del caso no fueron autorizadas por el Congreso de la República por lo que carecen de legalidad. Pero la magistrada Mirna Ortiz afirmó que ha quedado evidenciado que Alexis Medina contrató con el Estado y que tiene empresas que no están a su nombre.

