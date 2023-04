SANTO DOMINGO.- El abogado del imputado en caso Calamar, Claudio Silver aclaró este lunes que su cliente no ha hecho acuerdo con el Ministerio Público, como habían señalado anteriormente.

“Con relación a Claudio Silver, nosotros depositamos unos presupuestos que tienen que ver con un asunto personal de sus hijos que son menores de edad, que tienen un estado de salud delicado. Parece que el MP ha tomado eso en cuenta y lo que hizo fue variar el pedimento inicial por el de prisión domiciliaría, pero nosotros no hemos llegado a un acuerdo y mucho menos él se ha declarado culpable en el tribunal y no ha reconocido algún tipo de culpabilidad, eso es falso. No ha declarado en contra de nadie ni ha llegado a ningún acuerdo”, explicó a Noticias SIN el jurista Andrés Toribio.

El Ministerio Público señaló que existen las “condiciones” para que se impongan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra seis de los 20 implicados en el caso Calamar, con los que no llegaron a un acuerdo.

Las autoridades mantuvieron la solicitud de prisión preventiva contra los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, además del excontralor de la República, Daniel Omar Camacho; el ex director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo y el exdirector de Catastro Nacional, Aldo Antonio Gerbasi.

La jueza del primer juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, se retiró a ponderar la decisión que se dará este martes a las 10 de la mañana.

A los que el Ministerio Público solicitó un cambio de medida por arresto domiciliario, una garantía económica, fueron a los imputados Ángel Lockward, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (De Paola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero.

Igualmente, para Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación Montero y Julián Omar Fernández, Yajaira Brito Encarnación y Ramón David Hernández y Claudio Silver Peña.