La defensa agregó que a raíz de ese robo, Jean Alain se comunicó con el malogrado oficial para que investigara ese hecho, el cual repitieron en otro apartamento de la madre del exprocurador.

SANTO DOMINGO.- Gustavo Biaggi Pumarol coordinador del equipo de defensa del exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez reveló que el mayor del Ejercito José Antonio Santana de la Cruz fue asesinado un día antes de entregar los resultados de un robo cometido en un apartamento del exjefe del Ministerio Público.

El abogado Biaggi Pumarol dijo que el robo habría sido cometido por cinco sujetos que se identificaron como miembros de la Policía Nacional.

El jurista explicó que Santana de la Cruz llamó el pasado sábado a un pariente de Jean Alain para decirle que al día siguiente, es decir el domingo, entregaría los resultados de la investigación, y lo mataron la madrugada de ese día sin poder cumplir con su encomienda.

Puntualizó que el apartamento previamente había sido allanado por el PEPCA en busca de documentos, pero días después fueron esos “agentes policiales” sin la presencia del Ministerio Público y se llevaron todos los objetos de valor que encontraron, sin que hasta ahora se haya dado cuenta de su paradero.

“Esa persona fue llamada por el exprocurador y le dijo mira en un apartamento que se hizo el allanamiento del día 28 o 29 de junio, se presentaron cinco personas vestidas de policía, que pueden ser policías, abrieron la puerta sin forzarla, y en un camión se llevaron todo lo que había en el apartamento”, narró Biaggi.

El abogado manifestó que entre los bienes que se llevaron había televisores plasmas y equipos de música, eso no lo hizo el PEPCA, y entonces luego fueron al apartamento de la madre de Jean Alain, que también fue allanado, desmotaron unas rejas con la intención de robar”, señaló.

Además, precisó que se trata de dos inmuebles que no estaban habitados como se comprobó el día de los allanamientos llevados a cabo por el Ministerio Público.

“Entonces se llama al mayor José Santana de la Cruz y se le pide que investigue ese hecho, para ver qué fue lo que sucedió sobre eso, y esa persona llama a un familiar del exprocurador, porque él está en prisión, y le dice yo no voy a poder ir hoy (el pasado sábado) porque tengo una fiesta, pero yo mañana (el pasado domingo) tengo que ir hablar con usted personal, para decirle el resultado de esa investigación”, amplió el togado.

Explicó que, con esa información, él se va a la fiesta, es interceptado, y es baleado, y al día siguiente fueron otros militares, que hasta el momento se desconocen a que organismo de seguridad pertenecen, y se llevaron las cámaras de seguridad de la casa donde se cometió el crimen.

“Entonces, no conocemos los hechos, no sabemos a quién tiene esas cámaras, qué pasó, y luego dicen los familiares que no creen que ese hecho tenga que ver con nada, que es un atraco puro y simple, esa gente asustada, eso tiene que ser investigado”, advirtió el reconocido abogado.

Dice que, aunque no descartan que se trate de un caso de delincuencia común, podría tener implicaciones de la gente que se robó muebles de la casa de Jean Alain por las informaciones levantadas en los allanamientos que se realizaron el 28 al 29 de junio.

Biaggi dice que en la persecución contra su cliente Jean Alain Rodríguez, Jeni Berenice actúa con venganza y rencor porque el exprocurador general de la República convocó al Consejo del Ministerio Público y la removió de la Fiscalía del Distrito Nacional después de permanecer siete años en el cargo, cuando la ley establece que son cuatro años.

Biaggi Pumarol dijo que a eso hay que agregarle que Rodríguez no votó, cuando era miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, por Jeni Berenice quien aspiraba a ser jueza del Tribunal Constitucional.

“Quienes son la Procuraduría actual y la anterior, Jean Alain Rodríguez, Wilson Camacho y Jeni Berenice, ese es el eje, son los mismos funcionarios, es esa administración que fue sometida cuando se le pide a Jeni Berenice que tiene que entregar el cargo de fiscal del Distrito porque según la ley esa posición se ejerce por cuatro años, y tú tienes siete, hay que llamar a concurso público para todas las plazas de las fiscalías, eso rompió un esquema de poderes”, detalló el abogado de Jean Alain.

Agregó que al darle un mecanismo de institucionalidad a la Procuraduría General de la República y crearse un sistema orgánico de operación, es lo que ha generado rencor y celos sobre esto.

“También la participación en el Consejo Nacional de la Magistratura tuvo un hecho, pero no en Mirian German Brito, una persona que hay que sacarle un reconocimiento aparte, no, es que el procurador y los demás miembros podían otorgar puntaje a los candidatos, y en una de las elecciones que se realizó, sobre todo en el Tribunal Constitucional, no se votó por las posiciones de algunos de los actuales miembros del PEPCA”, recordó.

Sostuvo que se recomendaron otras personas entre las cuales no estaba la actual directora de Persecución de la Procuraduría Jeni Berenice Reynoso quien aspiraba a jueza del TC. “Y eso ocasionó un sentimiento fuerte encontrado, eso es lo que yo he podido intuir y conversar con respecto a la verdad objetiva”, aclaró Biaggi.

Reconoció que esos son temas personales, pero entiende que el calor que se le ha dado al caso de su defendido solamente tiene justificación en una persecución, y él está seguro que no corresponde al gobierno ni a la procuradora Mirian German Brito.

“Entiendo que la magistrada Jeni Berenice tiene un calor especial en este caso, porque ha llega al exceso de decir que parte de la cárcel de Las Parras, donde se albergaran los presos de la Victoria, hay que demolerla, y le atribuye esa demolición a Jean Alain Rodríguez, es porque está desenfocada de la realidad”, aseguró.

Biaggi preguntó que quién construyó dicha obra, respondiendo que es al contratista que la hizo a quien se le debe reclamar, por lo que insistió que, definitivamente, ahí hay un tema personal.

Las palabras del jurista surgen tras ser entrevistado en el programa D´AGENDA.