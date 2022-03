“El exprocurador no es detective ni maneja aspectos de investigación, se ciñe a lo que le proporcionen los órganos competentes y da las versiones oficiales como vocero de la institución, como continúa sucediendo en la actualidad”, puntualizó Carlos Balcácer.

SANTO DOMINGO.- Los integrantes del Consejo de Defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, Carlos Balcácer, y los Licenciados Gustavo Biaggi y Francisco Franco informaron este domingo que fue el propio David Ortiz quien informó al mundo a través de diferentes cadenas de televisión radicadas en EE.UU. que las investigaciones que de manera privada realizó Ed Davis, arrojó los mismos resultados que las investigaciones llevadas a cabo en la República Dominicana por la Policía Nacional y la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo.

En tal sentido, es bueno recordar que la investigación que llevaron a cabo el director de la Policía Nacional, Ney Aldrín Bautista y el procurador Fiscal de la Provincia Santo Domingo, Milcíades Guzmán señalaron a 12 implicados del acto a través de un informe que está disponible en la PGR.

“El exprocurador no es detective ni maneja aspectos de investigación, se ciñe a lo que le proporcionen los órganos competentes y da las versiones oficiales como vocero de la institución, como continúa sucediendo en la actualidad”, puntualizó Carlos Balcácer.

Se recuerda que la víctima contrató un equipo investigativo internacional que inicialmente coincidió con el informe presentado por las autoridades locales. De esas declaraciones de Ortíz hay registros en videos y prensa que confirman y corroboran la investigación y los resultados arrogados de las mismas.

Los juristas apuntan que si surgen nuevos elementos el Ministerio Público tiene la facultad de reabrir el caso e incluir nuevas evidencias, pero al parecer no es el caso, ya que fue la actual gestión del Ministerio Público quien en base a la investigación realizada, ha solicitado apertura a juicio y acusación formal.

En relación a la publicación del día de ayer del Boston Globe el abogado Carlos Balcácer se preguntó “Como es posible que Jean Alain quisiera encubrir a César “El Abusador” cuando fue el ex procurador que al llegar a la Procuraduría inicia una investigación de ese entramado que desde 12 años estuvo operando?. Los actuales miembros del Ministerio Público eran parte del equipo de la Procuraduría, entonces como es posible que no hubieran dicho nada hasta ese momento. De igual manera, la fiscalía general de Colombia reconoció públicamente su agradecimiento a las gestiones realizadas por el ex procurador en la captura del capo”, reiteró Balcácer.

Los abogados de la defensa del exprocurador jean Alain Rodríguez, Insisten en que hay a toda una campaña de desinformación y descrédito maliciosa en contra de Jean Alain Rodríguez, que en esta ocasión también empaña a una leyenda como David Ortiz.