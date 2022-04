Agregó que si el Defensor del Pueblo se hubiera dirigido donde ella, lo hubiera recibido conforme.

SANTO DOMINGO.-La destituida co­ronela Ysabelita de los San­tos Pérez, encargada de la dirección del Canódromo, aseguró que el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, fue “hacer un show para hacerse sentir”, tras lo sucedido el pasado lunes en el centro de retención vehicular.

Sostuvo que cuando Pablo Ulloa y miembros de la prensa llegaron al Canódromo le informaron que se trataba de una "turba" que había llegado al lugar y que por eso salió con su palo de golf que siempre porta porque "no podía salir con las manos peladas" para poder defenderse ya que no tenía su arma de fuego en ese lugar.

"Yo estaba en la entrada antes de que llegaran, bajé a mi oficina y luego me llamaron, diciendo que había una turba de personas. Como siempre van algunos a sustraer vehículos y motores yo salí a ver", explicó la coronela.

“No me dejo dar una pela de nadie, ni funcionario ni nadie”, agregó durante su participación en el espacio radial El Sol de la Mañana.

Al preguntarle si sabía cuál es la figura del Defensor del Pueblo expresó no lo conocía, pero que si Pablo Ulloa se hubiera dirigido donde ella, lo hubiera recibido conforme.

“En ese momento que él llegó (Pablo Ulloa), yo no sé quién era él, en mi vida nunca lo había visto…Yo no conocía hasta esta fecha al Defensor del Pueblo hasta ahora que lo veo en los medios de comunicación, no sabía de esa figura”, indicó.