En ese sentido, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, dijo esperar que el Ministerio Público sustente sus pruebas y que los responsables cumplan condenas.

SANTO DOMINGO.- "Lo que yo he leído lacera el alma, no solo en las cárceles con la alimentación” así se refirió el Defensor del Pueblo al expediente que elaboró el Ministerio Público sobre el caso Medusa, cuyo principal imputado es el ex procurador Jean Alain Rodríguez.

“En cuanto a lo que es la República Dominicana un país de ingresos medios, realmente uno llora al leerlo, ahora, no me puedo adelantar por un respeto institucional, para preservar el respeto de los diferentes poderes”, expresó Pablo Ulloa.

En la acusación formulada por el Ministerio Público, se hace constar que los implicados en la presunta trama “criminal” suministraban a las cárceles alimentos de menor calidad a los contratados por el Estado.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, dijo esperar que el Ministerio Público sustente sus pruebas y que los responsables cumplan condenas.

“Desde el punto de vista del Defensor del Pueblo siempre va a estar de acuerdo a que el proceso se haga de manera diáfana y respetando las garantías que preserva nuestra constitución, ahora bien, el que lo haya hecho mal, tiene que pagar”, sostuvo.

Reiteró su posición en cuanto a la cárcel de la nueva Victoria para que pase por un proceso de auditoría forense y que luego sea utilizada ya que para su construcción se invirtieron más de 6 mil millones de pesos, mientras miles de privados de libertad se encuentran hacinados en distintos penales del país.