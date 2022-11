En ese sentido, el joven desmintió que hayan dejado abandonada a la víctima para no brindarle ayuda “simplemente corrieron por la multitud que venía. No sabía cuáles eran las intenciones de esas personas. No sé si era para hacerme daño o socorrerme” alegó.

SANTO DOMINGO.- Fue dejado en libertad este lunes el joven que supuestamente conducía la yipeta del accidente que la madrugada del pasado sábado dejó a un hombre muerto en la avenida Duarte y que involucró al exponente urbano conocido como Onguito Wa.

Erick Rafael Peralta, quien se encontraba detenido en la casa del conductor, informó que al momento del incidente con el hoy fallecido, el mismo iba en su motocicleta en vía contraria, sin luz y le impactó el vehículo próximo a la avenida Nicolás de Ovando.

“Hábilmente yo giré el guía hacia la derecha y por eso fue el golpe dirigido al lado del conductor” dijo.

Alegando que andaban con una "inversión grande en prendas" dijo que al momento del accidente prefirió decirle a las personas que lo acompañaban que se marcharan del lugar, ya que detrás también venían unos motores "entonces íbamos a perder más por lo menos”, afirmó.

En ese sentido, el joven desmintió que hayan dejado abandonada a la víctima para no brindarle ayuda “simplemente corrieron por la multitud que venía. No sabía cuáles eran las intenciones de esas personas. No sé si era para hacerme daño o socorrerme” alegó.

Dijo que a esa hora habían salido del sector Villas Agrícolas, de la casa de su abuela, y aunque fue cuestionado por Noticias SIN sobre cuántas personas iban a bordo del vehículo, el abogado del joven, Cristian Evangelista, no le permitió compartir el dato alegando que ese tipo de respuestas lo iban a dejar para las investigaciones del Ministerio Público.

"Esa pregunta no, porque ya son asuntos que lo va a manejar la investigación del Ministerio Público. Puede hacer cuestionamientos que tengan que ver netamente con la participación de él, no de las otras personas", precisó el jurista.

De acuerdo con sus declaraciones, luego del accidente se dirigió a su casa –aunque no precisó el sector- dejó las pertenencias y a las 8:30 de la mañana del sábado ya estaba en la casa del conductor.

“No procesé el acta temprano porque me faltaban algunos documentos que estaban dentro del vehículo y no pude retirarlos en la hora del accidente", dijo.