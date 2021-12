A la salida de la audiencia el Ministerio Público dijo que el general de los Santos Viola posee bienes que no puede justificar.

SANTO DOMINGO.- El general Julio Camilo de los Santos Viola, vinculado a la presunta red de corrupción Coral 5G dijo "no tengo nada que perder" a su salida del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional que se reservó el fallo para este martes de la medida de coerción. Mientras la defensa técnica del imputado asegura que el escolta del ex presidente Medina no representa peligro de fuga, el Ministerio Público sostiene que hay méritos suficientes para imponer prisión preventiva contra el militar del alto rango.

Al ser abordado por los periodistas a su salida del tribunal, el oficial pronunció muy pocas palabras sobre las imputaciones en su contra.

Los abogados del general de los Santos Viola manifestaron que sería una “arbitrariedad” imponer prisión preventiva a su cliente.

Sin embargo, el Ministerio Público considera que hay elementos suficientes para que el tribunal imponga el encierro por 18 meses como medida cautelar.

Será este martes a partir de las dos de la tarde cuando el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional imponga la medida de coerción contra el general Julio Camilo de los Santos Viola.