Asegura que si las personas manifestaran por cada acción perjuicio suyo o de algún familiar por parte de las ARS y AFP, las manifestaciones no pararían.

SANTO DOMINGO.- La demanda de la liberación de un porcentaje de los fondos de pensiones, que inició como una solución para enfrentar la crisis por la pérdida de empleos durante el primer año del COVID-19, es producto de la indignación frente al abuso y la negación de derechos, indicó Matías Bosch, miembro de la Coalición por la Seguridad Social Digna.

Durante su participación en la entrevista de El Despertador, Bosch dijo que una de las razones para no entregar parte de este fondo fue el "discurso del terrorismo económico", el cual aseguraba que habría una inflación descomunal, la cual llegó y está "desbaratando el salario" de los dominicanos y sin dar ni un solo peso, reflexionó.

Por el contrario, Chile con el porcentaje que cedió a su clase trabajadora de estos fondos logró dinamizar su economía, la cual estaba estancada, explicó el militante por los derechos de los ciudadanos al acceso de una seguridad social digna.

"Ha sido una demanda que tiene que ver con la indignación fente al abuso, frente a la negación de derechos" al referirse al reclamo a un sistema que no aboga por los ciudadanos y de mantenerse y toda la gente que ha perdido un familiar por falta de medicamentos, tratamiento se manifestara, no pararían las manifestaciones.

Para Bosch el sistema actual que regula la operatividad de las ARS y AFP no funciona, porque no lo hacen a favor de los derechos de los afiliados y cada solución que proponen no funciona porque su fin es lucrativo y no los derechos fundamentales de sus afliados.

Por ellos, llamó a la población a movilizarse y a informarse, con el fin de exigir y lograr los cambios en un modelo en que los únicos afectados son los ciudadanos.