“La depresión que poco a poco me inunda al fin me ahogo, ya no puedo seguir nadando”, carta de despedida de Raelki Guzmán de 24 años, el 17 de julio.

SANTO DOMINGO.- Cuatro de cada 10 personas en el país padece, según el Ministerio de Salud, de algún tipo de trastorno mental luego de la pandemia, una situación que se agrava por la insuficiencia de especialistas tanto en el sector público como en el privado y la escasa cobertura de las ARS, que obliga a pagar pequeñas fortunas en consultas y tratamientos.

¿Cómo es vivir con un trastorno mental? ¿Cuánto se puede gastar en un tratamiento psiquiátrico? Y ¿Qué porcentaje cubren las ARS de la hospitalización y medicamentos por salud mental?

“Ella no le dio las pastillas”. Diana Carolina Sención Ramírez esquizofrénica, quitó la vida a su hija de 9 años.

Los casos de Raelki Guzmán y Carolina Sención son sólo dos ejemplos de los más de 400 incidentes de trastornos o enfermedades mentales que terminaron en tragedia solo en lo que va del año.

La enacargada nacional de Salud Mental, Francis Josefina Báez Sánchez dijo “la salud mental post pandemia se ha afectado por lo menos un 60 y un 70 por ciento”.

Según Francis Báez, la pandemia generó nuevos pacientes y disparó la demanda de atención.

Este joven arquitecto, que prefiere mantenerse en el anonimato para evitar el estigma, relata cómo vivía con una sensación constante de depresión.

Sin saberlo, este joven presentaba ansiedad y depresión: dos de los trastornos más frecuentes a nivel global. En República Dominicana el 38.7 por ciento de la población, o sea 4 de cada 10 personas experimenta ataques de ansiedad, mientras la depresión tiene 20 por ciento de incidencia.

Otros trastornos mentales comunes son: Por uso de Sustancias, por déficit de atención e hiperactividad, del sueño, bipolar y esquizofrenia.

Ese aterrador sentimiento también lo vivió unos años antes Rafael Padilla, quien padece depresión crónica desde su adolescencia.

La depresión es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, sin importar la edad, la raza, los ingresos, la cultura o el nivel educativo. Hay investigaciones que sugieren que los factores biológicos, genéticos, ambientales y psicológicos desempeñan una función en la depresión.

El caso de Padilla saltó a la luz pública cuando en un episodio psicótico tras dejar abruptamente su tratamiento, se desnudó en un centro comercial del Distrito Nacional…Todo quedó captado en cámara.

La situación mental de Padilla y la del joven arquitecto requirieron de intervenciones médicas en diferentes años y escenarios.

Y ese es otro viacrucis que enfrentan los pacientes con trastornos mentales, ya que costear los tratamientos su bolsillo, pues la mayoría de las ARS no cubre ni los honorarios médicos ni el internamiento.

Las ARS tampoco cubren muchos de los medicamentos indicados por los psiquiatras. El costo diario de la dosis media de un antipsicótico representa el 12% del salario mínimo nacional y un antidepresivo representa el 10 % del salario mínimo, según datos del Plan Nacional de Salud mental 2019- 2022.

Aunque existen 64 medicamentos para tratar la depresión, en el país PROMESE/CAL sólo disponía de 17, según datos del 2018.

Cuando el paciente acude a la atención pública la realidad que enfrentan es aún más preocupante, el sistema no cuenta con las Unidades de Atención a Crisis necesarias, las camas suficientes y los psiquiatras no dan abasto para atender la demanda de la población. Sobre esa realidad y las posibles soluciones, hablaremos este miércoles en la segunda parte de la serie especial Emergencia mental.