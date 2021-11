La Victoria, SDN.- El presidente de la Asociación de Campesinos y Productores Agrícolas de La Victoria, señor Ysidro Prenza denunció que parceleros del proyecto agrícola AC-505 del Instituto Agrario Dominicano (IAD), están siendo desalojados de sus parcelas en franca violacion de la ley 58-79 en su artículo 40 de la Reforma Agraria.

Ysidro Prenza junto al presidente de la Fuerza Social Alternativa (FUSA), señor Ramón Calderón, así como de los miembros de la Asociación que dirige, dijo que los parceleros que fueron desalojados de sus parcelas están debidamente protegido por las leyes agrarias ya que fueron asentados en el proyecto AC-505 del IAD, y dotados de títulos provisionales de la entidad

"Donde tenemos más de seis casos de personas que vienen a sacar los parceleros con un título provisional, irrespetando las leyes Agraria, irrespetando el artículo 40 que hablo claro", expresó el dirigente Agrario.

Dijo que han sido citado por el abogado del Estado en varias ocasiones, tanto él como seis de los parceleros desconociendo el asentamiento Agrario del IAD y en franca violación a la ley 58-79 en su artículo 40, ordenando el desalojo.

"El Abogado del Estado nos ha citado varias veces con personas que pretenden sacar más de seis (6), parceleros de sus predios después que lo tienen cultivado, que han invertido muchísimo dinero y no hay forma de que nos den el apoyo para aplicar las leyes Agraria", explico Prensa.

Denunció que la abogada Urda González y el señor Clemente Segura han estado sometiendo a los parceleros bajo presiones psicológicas, destruyendo su sembrado, citándolo ante un fiscal sin ser la instancia para conocer conflictos de tierras, calificando los hechos de abusivos.

Explico Ysidro Prenza que el Abogado del Estado ha actuado a espalda de los productores agrícolas asentados por el IAD en franca violación a las leyes Agrarias ordenando desalojos de parceleros.

"Donde ella ha vendido un terreno a una persona, pero no acepta que las cosas sean claras. Le hemos pedido al abogado del Estado que queremos aclarar la cosa de ese lindero de la parcela 48, ellos dicen que están en la 48-b, pero no vemos que la parcela 48-b exista, pero en papeles sí, pero físicamente no", explicó Prenza