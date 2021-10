Se le acusa de manejar de manera "arbitraria y sin ningún criterio", los recursos que reposaban en los libros de activos patrimoniales del BNV y que era un remanente de un fondo de contingencia para prestaciones laborales para los empleados de la entidad.

SANTO DOMINGO.- El Movimiento Rescate Jurídico Nacional solicitó este martes a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría a la gestión del Federico Antún Batller cuando estuvo al frente del Banco Nacional de la Vivienda (BNV), ante las constantes denuncias de irregularidades en el manejo de los fondos públicos durante sus gestión en el período 2010-2014.

Al visitar en la sede del órgano de control externo, Rafael Linares Guerrero, presidente la entidad sin fines de lucro, reveló que entre las denuncias más repetida son las irregularidades sobre la falta de transparencia en el reparto entre funcionarios en el BNV de más de 106 millones de pesos, recursos que administró al final de su gestión Federico Antún Batller.

"Solo a Quique Antún se les asignó la suma de más de 12 millones de pesos, mientras que a Frank Nicolás, contralor del BNV y exasesor financiero de las empresas del exfuncionario, se le adjudicó más seis millones", explicó Linares.

Además, el abogado y comunicador dijo que José Román, ex subgerente inmobiliario del banco y quien pertenece al equipo político de Antún, le tocó la suma de más de 10 millones 600 mil pesos, y que Jeomaris Sifres, ex sub gerente administrativa más de 7 millones 700 mil pesos.

"Pero eso no queda ahí, el ex sub gerente administrativo y financiero, Roberto Payano, así como también José Ángel Rodríguez, ex sub gerente de riesgos fueron junto a Quique Antún fueron los dos funcionarios más favorecidos al entregarle la suma de más de 13 millones 126 mil pesos y más de 11 millones, respectivamente", apuntó el solicitante de la auditoría.

Rafael Linares, quien depositó el documento en acompañía de su abogado Giovanni Morillo, manifestó que entre las denuncias que llegaron a la fundación figura el mal manejo del Plan de Pensiones y Jubilaciones "favoreciendo que funcionarios con dos años en la institución y que devengaban jugosos salarios que iban de 185 mil pesos 253 mil podían acceder a pensiones con el 100% de sus sueldos".

El presidente del Movimiento Rescate Jurídico Nacional se mostró confiado en que el organismo fiscalizador de las entidades públicas para identificar los hallazgos durante la "deficiente" gestión de Federico Antún Batlle, al frente del BNV.