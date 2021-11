“Allí dio a luz por cesárea y luego trasladada de nuevo al centro de retención de inmigrantes, aún no ha sido deportada, pero está detenida junto a su recién nacido”, indicó la defensora.

SANTO DOMINGO.- La defensora de los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana, Ana María Belique, denunció que supuestamente una parturienta fue detenida y llevada al Centro de Detención de Migrantes en Haina.

Belique explicó que Nathalie Bolival fue detenida el 10 de noviembre en la maternidad de la Altagracia y llevada al Centro de Detención de Migrantes en Haina, cuando ya estaba con dolores de parto, y aun así se la llevaron, una vez detenida comienza a sangrar y la llevaron al hospital de Barsequillo, de esa localidad.

“Allí dio a luz por cesárea y luego trasladada de nuevo al centro de retención de inmigrantes, aún no ha sido deportada, pero está detenida junto a su recién nacido”, indicó la defensora.

Asimismo, dijo que “no he hablamos directamente con ella pues no hay manera, pero si directamente con su esposo que también es migrante y me ha brindado la información.

Belique catalogó la situación como “inhumano, está política racista tiene que parar”.