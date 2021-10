“Espero verte pronto” fueron las últimas palabras de la hija mayor de la malograda arquitecta.

SANTO DOMINGO.- La hija mayor de la arquitecta Leslie Rosado, asesinada de un disparo en la cabeza por un cabo de la Policía, rindió memorias durante las honras fúnebres realizadas en el cementerio Jardín Memorial, donde la adolescente describió a su madre como una mujer ejemplar.

La menor de edad quien presenció el horrendo crimen ocurrido el pasado sábado en Boca Chica, dijo que no acepta que su madre ya no esté entre su familia y cuestionó por qué el asesino de su progenitora la dejó con vida “para vivir con ese dolor tan grande”.

“Yo no acepto que hablen de ella en el pasado, no lo soporto. Yo siento que aunque su cuerpo ya no vive en esta tierra, siento su voz y que ella se va a quedar conmigo para siempre”, dijo la adolescente.

Durante su intervención en el funeral, donde en todo momento estuvo acompañada de su padre, la joven de 16 años a quien se le omite el nombre por razones legales, resaltó además las dotes de su madre, como hija, esposa, hermana y profesional.

Dijo además que seguirá el ejemplo inculcado, cuidando con amor a su padre y hermanos, al tiempo que agradeció por tenerla como madre.

“Espero verte pronto” fueron las últimas palabras de la hija mayor de la malograda arquitecta.