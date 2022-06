Jean Alain Rodríguez sometió recurso de apelación con el que procura que se le varíe la medida de coerción que consiste en prisión preventiva.

SANTO DOMINGO.- Desde el inicio del proceso judicial en la Operación Medusa al exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en el caso de presunta corrupción, se le ha violado su derecho a la defensa, aseguró el exfuncionario.

La afirmación fue hecha por Rodríguez minutos antes de que los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fueran a deliberar acerca de un recurso de apelación con el que procura que se le varíe lamedida de coerción que consiste en prisión preventiva.

En la audiencia dijo que “esto nació por un proceso mediante el cual se violó mi derecho a defensa, reconocido por la Primera Cámara de la corte de Apelación (…) A mí no se me permitió defenderme y se me limitó a hablar de mi curriculum, mi familia y a no entrar en ningún aspecto sobre mi defensa de los dos puntos que se me acusan”.

El exprocurador se quejó de que ni siquiera se le ha permitido preparar con libertad su defensa ya que no le han dado acceso a computadoras y otros aparatos electrónicos a los abogados que conforman su defensa.

“El cuarto Juzgado de Instrucción les ordenó que me permitieran computadoras y no nos la permiten… Les ordenaron que mis abogados entren con aparatos electrónicos para ellos poder ver, porque hay que descargar documentos con USB para trabajar el caso y no se lo han permitido ni un solo día”, afirmó.

“Peligro en las cárceles”

En el tiempo que tuvo para expresarse, dijo que solicitó que su vida sea garantizada debido a que entiende que mandó a la cárcel a muchas personas cuando estaba al frente de la Procuraduría General de la República.

Detalló que no pasa un solo día en el que no sean incautados de 15 a 20 cuchillos dentro del penal.

“Le enviamos más de 30 noticias donde se evidencia el peligro que hay en las cárceles. No hay un solo día en la cárcel donde yo esté en el que sean incautados 15 o 20 cuchillos. Son decenas las muertes que han sucedido y hay 700 internos o más que fueron enviados a prisión durante mi gestión”, expuso.

Asimismo, según dijo ha mostrado evidencia de audios donde recibe amenazas a su persona.

También dijo que todos los días pisa la sangre de los heridos y próximo a la celda donde se encuentra se han registrado más de 10 altercados.

"Pero no se queda ahí, ustedes son destinados para la garantía del debido proceso, yo lo único que aspiro es defenderme, pero para poder defenderme necesito mi libertad de la forma que ustedes sientan justa y conveniente”, dijo.