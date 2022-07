"Nunca he sido objeto de ningún tipo de investigación, ni por lavado, ni malversación de fondos", dijo Lorenzo.

SANTO DOMINGO.- "A ti te hace falta que te digan la verdad mi hermano", así se expresó este jueves el senador Alexis Victoria Yeb tras la denuncia que hizo Yván Lorenzo en contra del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, de que éste tendría escondidos alrededor de 400 millones de pesos en paraíso fiscal.

"Una persona que ha venido aquí a dañar la imagen de un ser humano que merece todo el respeto de una sociedad, a ti te falta que te digan la verdad mi hermano, porque los tiempo de chantaje pasaron, los tiempo de chantaje de tu gobierno pasaron, ahí está el primer chantajista que es tu líder que anda como un gatico muerto, y el otro está preso por chantaje, ese señor que tu estás mencionado tiene familia, respeta la dignidad humano, es un profesional, yo lo quiero bastante hermano y lo admiro, pero me avergüenzas", dijo en la sesión ordinaria de este jueves donde se conoce la Ley de Extinción de Dominio.

En tanto que la respuesta del senador por Elías Piña no se hizo esperar, y dijo que es el orgullo de su familia y de su pueblo y no ha sido objeto de ningún tipo de investigación, ni por lavado, ni malversación de fondos.

"Nunca le he vendido ni le he comprado al Estado dominicano y mucho menos siendo servidor público. Yo hice también mi jurada de patrimonio y yo invito a cualquier servidor público y me pongo a su disposición", resaltó.

Asimismo dijo, "ahora yo digo a los moralistas de pacotilla que no desesperéis que falta mucho tiempo y van a ver muchas cosas. esos moralistas de pacotilla que votaron en contra de que un funcionario venga a explicar aquí, tienen que prepararse no desesperéis, van a escuchar y van a ver muchas cosas de esos moralistas de pacotillla que vivían acabando con los funcionarios del gobierno pasado, anímense yo tengo la resolución sometida del ministro de Educación, y cuanto van a esperar para que él venga a explicar. yo tengo la del DICOM y de otros funcionarios que han sonado en escandallo de corrupción, cuanto van a esperar para que vengan aquí a dar una explicación".