SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Alburquerque, sugirió este miércoles al gobierno dominicano, posponer el desmonte del subsidio eléctrico, al considerar que dicha decisión afecta a la población más vulnerable del país.

“Eso va traer serios problemas, mi recomendación es que se posponga ese desmonte, saliendo de una pandemia con el 70% de la población vulnerable, destruida y molida por la pandemia. Este no es el momento, como no era el momento de la reforma fiscal”, señaló Alburquerque.

Al participar de la entrevista central de El Despertador, Alburquerque destacó que la decisión de eliminar el subsidio energético de forma escalonada es una medida tomada por el gobierno y el empresariado, sin tomar en cuenta a los sectores sociales.

“Pero, además, no se diga que eso es por el pacto eléctrico, porque los sectores sociales no firmaron el pacto eléctrico porque no estaban de acuerdo con la eliminación del subsidio, entonces eso ha sido un pato del empresariado y del gobierno, otra vez una mentalidad únicamente empresarial gobernando el país”, dijo dirigente perremeista.

Indicó que desde el primer momento que inició la discusión sobre la aprobación del pacto eléctrico se opuso a la eliminación de dicho subsidio, que está destinado a la mayoría de los usuarios del servicio que consume menos electricidad.

“En el pacto eléctrico, el primero que dijo que no procedía o que había que proceder con sumo cuidado fuimos nosotros”, expresó el también exsenador.

