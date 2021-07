El acuerdo del programa Fulbright-MESCyT establece que anualmente el gobierno dominicano, a través del MESCyT, otorga diez becas orientadas a las áreas de salud, educación, ciencias básicas y agronegocios.

SANTO DOMINGO.- El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert, W. Thomas; el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza y el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Dr. Franklin García Fermín, despidieron un grupo de jóvenes becarias dominicanas del programa Fulbright-MESCyT, que realizarán programas de maestría en universidades de los Estados Unidos durante el período 2021-2023.

El acuerdo del programa Fulbright-MESCyT establece que anualmente el gobierno dominicano, a través del MESCyT, otorga diez becas orientadas a las áreas de salud, educación, ciencias básicas y agronegocios.

Las becarias Fulbright-MESCyT estudiarán administración pública, ingeniería de materiales, salud pública y políticas de la salud, ciencia de datos, políticas públicas, desarrollo internacional de la educación y desarrollo de la lectoescritura; áreas prioritarias para el desarrollo de la República Dominicana.

Estas becarias cursarán sus programas de maestría en Columbia University, Georgetown University, Harvard University, Northeastern University, the University of Pittsburgh, the University of South Florida y Worcester Polytechnic Institute.

Acerca del programa Fulbright

El programa Fulbright es una iniciativa concebida por el senador William J. Fulbright al finalizar la Segunda Guerra Mundial y surgió con la finalidad de fomentar la tolerancia y el entendimiento entre los pueblos y con ello evitar confrontaciones bélicas entre las naciones.

Este programa es uno de los más prestigiosos que desarrolla el Gobierno de los Estados Unidos, funciona en 144 países y ha beneficiado hasta la fecha a más de 150 mil personas.

Los becarios Fulbright son reconocidos por su competitividad, prestigio y liderazgo.