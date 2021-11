Los desvinculados de varios centros educativos pertenecientes al Ministerio de Educación reclamaron frente al Distrito educativo 09-03 exigiendo el pago de sus derechos adquiridos , ya que según informan tienen alrededor de un año fuera de sus funciones y no le han pagado sus prestaciones.

SANTO DOMINGO.-El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) filial Sabaneta, Ángel Cuello, se pronunció junto a exempleados del gremio, supuestamente porque a un año de su desvinculación no le han realizado el pago correspondiente a sus prestaciones laborales.

«La ley de trabajo establece tres meses para pagarle, estos son padres de familia, tienen compromisos económicos y sobre todo el único pecado por el cual fueron cancelados, fue por ser del PLD, reconocemos el derecho que tiene el gobierno a desvincular el personal de libre remoción, sin embargo no estamos de acuerdo con la injusticia y el abuso que se ha cometido, no solo con estos compañeros que vinieron hoy sino con el grueso que no ha podido venir por la situación del COVID que así lo amerita el distanciamiento», señaló.

Los desvinculados de varios centros educativos pertenecientes al Ministerio de Educación reclamaron frente al Distrito educativo 09-03 exigiendo el pago de sus derechos adquiridos, ya que según informan tienen alrededor de un año fuera de sus funciones y no le han pagado sus prestaciones.

Cuello expresó que a partir de hoy iniciaran una lucha permanente en apoyo al personal desligado ya que están actuando de acuerdo a la ley del Trabajo y advirtieron a las autoridades educativas que no van dejar su dinero «botado».

Los manifestantes expresaron que les urge recibir su dinero para poder paliar con la pandemia que atraviesa el país y para resolver sus problemas económicos que atraviesan.