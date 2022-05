Desde tempranas horas de la mañana de este jueves, la DGM realizan un operativo en la zona con el fin de identificar y deportar a nacionales haitianos que viven y trabajan de forma irregular en el país.

SANTO DOMINGO.- Los detenidos por las autoridades durante el operativo para deportar a haitianos indocumentados realizado hoy en la Ciudad Juan Bosch dijeron no ser parte de la agresión perpetrada ayer contra agentes de la Dirección General Migración y consideraron que su apesamiento es un abuso.

Una de las personas encerradas dentro del autobús conocido popularmente como "camiona" respondió que "el ustedes" se oye raro, al ser cuestionada sobre si estas detenciones se producen a raíz de las piedras lanzadas contra miembros de la DGM y dijo que la acción fue realizada por "ellos", como una forma de excluirse de la situación.

Por su parte, otro de los afectados dijo que contra el se comete un abuso, un castigo, debido a que el no trabaja de día, sino de noche como seguridad de un almacén y no en el sector construcción. "Yo no tengo na que ve con esa gente. ¡a mí me están abusando e'!" exclamó.

Desde tempranas horas de la mañana de este jueves, la Dirección General de Migración acompañado de militares y miembros de la Policía Nacional realizaron un operativo en la Ciudad Juan Bosch con el fin de identificar y deportar a nacionales haitianos que viven y trabajan de forma irregular en el país.

Esta situación se produce luego que el operativo realizado el miércoles pasado se viera frustrado debido a que los indocumentados lanzaron piedras a los agentes de Migración cuando se disponían a llevar a cabo el proceso de verificación en edificios en construcción de la zona residencial.