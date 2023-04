Sostuvo que, además, de una familia que mantener, tiene un préstamo pendiente y “la olla lo está matando”.

Santo Domingo.-"Las deudas me arropan", fue la frase usada por el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, para anunciar este lunes que solicitó al Ministerio de la Administración Pública (MAP) la reposición del salario mensual que de manera voluntaria había rechazado.

“El salario del Centro de Operaciones de Emergencias que yo había rechazado lo voy a aceptar otra vez porque las deudas me arropan, sí, sí, las deudas me arropan, entonces tengo un carajito chiquito”, destacó el mayor general retirado al ser entrevistado en un programa de televisión.

Añadió que, trabajando como titular honorífico de la Dirección de Emergencias Médicas, donde fue designado como director de Emergencias Médicas, mediante decreto.

“A partir de este mes le solicité al MAP que me reestablezca el salario y entonces en la otra estoy honorífico porque es por decreto, pero esta fue de manera voluntaria pero ya no aguanto más, me están arropando las deudas”, precisó.

Sostuvo que, además de una familia qué mantener, tiene un préstamo pendiente y “la olla lo está matando”.

“Solicité el retiro para dedicarme a la familia y buscar otra cosa que hacer pero los jefes no quieren soltarme”, añadió esta mañana, por lo que, aseguró a su esposa que buscaría “los chelitos otra vez”.

Se recuerda que, con el inicio de un nuevo Gobierno en agosto 2020, Méndez fue ratificado en su cargo por el presidente Luis Abinader. Meses antes, había sido ascendió a mayor general por el entonces mandatario Danilo Medina, quien posteriormente lo colocó en honrosa situación de retiro.

En ese sentido, al ser reafirmado como director del COE, Méndez había manifestado que no devengaría un salario mensual, sino los recursos de su pensión como general retirado.