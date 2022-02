Hasta el momento, no hay ninguna decisión sobre si el proyecto va o cuáles serían las condiciones de este.

SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP), Sigmund Freund, aclaró este viernes que la institución todavía no ha intervenido en ninguno de los aspectos del contenido económico-financiero de la iniciativa sobre el Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular.

Anuncia que hasta el momento, no hay ninguna decisión sobre si el proyecto va o cuáles serían las condiciones de este. De igual manera, no se ha realizado ninguna adjudicación del contrato. Todo contrato de alianzas público-privada debe ser previamente licitado públicamente, por lo cual no puede existir una adjudicación directa a un iniciador.

Resaltó que el proyecto para la implementación del Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular es una iniciativa privada que ha sido sometida a la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) conforme a lo que establece la Ley 47-20.

“La Institución no ha intervenido en ninguno de los aspectos del contenido económico-financiero de la iniciativa, salvo en el aspecto de la división de los lotes que el Consejo Nacional de Alianzas Público Privada (CNAPP) ha sugerido que en lugar de un lote como fue propuesto por el iniciador sean dos para evitar temas de monopolio”, indica Freund en un comunicado de prensa.

Explica que los demás aspectos financieros que menciona la propuesta han permanecido igual como establece la iniciativa, ya que conforme a la Ley de Alianzas Público Privadas, una vez se decida iniciar la licitación en caso de que así el Consejo lo autorice, se establecerán los términos del pliego de condiciones, las condiciones técnicas y las características y condiciones financieras de los lotes que se decidan licitar.

Señala que la declaración de interés público solo implica una autorización para que se realicen estudios de mayor profundidad previo al lanzamiento de un proceso competitivo o licitación.

También precisa que el Consejo Nacional de Alianzas Público Privadas (CNAPP) no ha desestimado la iniciativa del Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular, por considerarlo positivo para el país, además de que es un mandato de la Ley 63-17, que no ha sido acatado y que obliga al establecimiento de una red de Inspección Técnica Vehicular para combatir los accidentes de tránsito en República Dominicana, para la renovación del parque vehicular, así como la mejora en los entaponamientos.

Es por el mandato de esta ley, aprobada en 2017, que el Consejo Nacional de Alianzas Público Privada (CNAPP) ha declarado de interés público esta iniciativa, la cual se propone generar las condiciones adecuadas en las vías públicas para la protección de la vida de los dominicanos.