El período de renovación del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) 2021-2022 está destinado a unos 1,550,776 vehículos hábiles, con lo que la entidad estima recaudar más de RD$2,381 millones.

SANTO DOMINGO.- Desde el martes el 02 de noviembre hasta el 31 de enero del 2022 podrás adquirir tu marbete en las distintas entidades autorizadas, de acuerdo al anuncio hecho este domingo por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

El precio del marbete no presenta variación respecto al año anterior; los vehículos con más de cinco años de fabricación pagarán como derecho a circulación RD$1,500.00, mientras que los que para los fabricados del año 2017, inclusive, en adelante, pagarán RD$3,000.00, según informó la institución mediante un comunicado.

Para la renovación estarán disponibles 30 entidades financieras con 720 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional; así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi y de Sánchez, provincia Samaná, hasta el lunes 31 de enero de 2022.

También se podrá renovar de manera electrónica a través de la página web www.dgii.gov.do desde el inicio del periodo de renovación y hasta el domingo 16 de enero de 2022.

La DGII recuerda que para realizar el proceso en cualquiera de las entidades disponibles, así como para la recepción de las ordenes realizadas vía web, es indispensable poseer la fotocopia de la matrícula del vehículo a renovar legible y en buen estado.

Sanciones

Igualmente, la DGII indicó que se mantienen los montos de correspondientes a las sanciones (recargo) por no renovación durante el plazo establecido: RD$2,000 a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2022; RD$2,100 a vehículos que no renovaron el marbete 2020-2021; RD$ 3,100 a vehículos que no renovaron el marbete 2019-2020 y años anteriores.

El marbete es una etiqueta adhesiva con secuencia numérica que funge como mecanismo de control del pago de este impuesto pagado anualmente por el derecho de circulación de los vehículos de motor.