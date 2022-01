La renovación de marbetes desde que inició la temporada en noviembre del 2021 hasta la fecha la DGII ha tenido ingresos por RD$2,011.52 millones.

REDACCIÓN. - A pocos días de vencer el plazo para la compra de marbetes según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), unos 335,404 propietarios de vehículos hasta este viernes no habían pagado el impuesto de circulación vehicular correspondiente al período 2021-2022.

La renovación de marbetes desde que inició la temporada en noviembre del 2021 hasta la fecha la DGII ha tenido ingresos por RD$2,011.52 millones.

Unos 1,550,776 vehículos deben adquirir el impuesto de circulación y solo han renovado 1,215,372. El plazo para la renovación vence el próximo lunes.

La DGII advirtió que no se dará prórroga para la renovación del marbete y los recargos son: RD$2,000 a vehículos que no lo han hecho antes del 31 de enero y RD$2,100 a los que no renovaron el marbete 2020-2021.

Se recuerda que a dos días de concluir el período de renovación del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) 2021-2022, el 75% ha realizado el proceso de pago.

La DGII ha dispuesto de 30 entidades financieras y informó que la renovación vía electrónica a través del portal www.dgii.gov.do concluyó desde el pasado 16 de enero.

Impuestos a pagar:

Año de fabricación

Impuesto

Vehículos hasta 2016 (inclusive)

RD$1,500

Vehículos del 2017 en adelante

RD$3,000

Requisitos para la renovación de marbetes:

Copia de matrícula de vehículo totalmente legible y actualizada, sin tachaduras.