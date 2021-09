El exministro de Obras Públicas y exdirector de Inapa dijo no estar de acuerdo con que el Ministerio Público solo vea como "triunfo" conseguir condenas en los casos.

SANTO DOMINGO.- Víctor Díaz Rúa, imputado en el caso Odebrecht y acusado de recibir sobornos de la empresa para proyectos de infraestructura mientras ocupaba cargos públicos, restó hoy credibilidad a la acusación contra él y el resto de imputados porque esta fue creada por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien actualmente guarda prisión preventiva.

“Nunca voy a entender de que esta acusación siga si el que la hizo (Jean Alain Rodríguez) ha demostrado que está lleno de errores, falsedades y algo abominable (…) como quiera la siguen con vehemencia”, dijo Díaz Rúa en su discurso de cierre.

El exministro de Obras Públicas y exdirector de Inapa dijo no estar de acuerdo con que el Ministerio Público solo vea como "triunfo" conseguir condenas en los casos.

“Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema con el Ministerio Púbico, ellos entienden que su triunfo es conseguir condenas y yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que lo que los distingue es que cuando se ponen ese uniforme es que están defendiendo a la sociedad”, afirmó al dirigirse a las juezas Gisell Méndez, Tania Yunes y Jisell Naranjo.

Dijo que “un Ministerio Público que retira una acusación porque no tiene valor o que no tiene validez o prueba, también están haciendo un buen trabajo; si no acusa a nadie porque investiga y ve que no hay forma de acusarlo también está haciendo un buen trabajo”.

“Magistradas yo espero que ustedes ponderen todas esas pruebas y la tomen en cuenta y se den cuenta que no hay motivo para yo ser condenado'', dijo a las magistradas.

Transmisión en vivo: