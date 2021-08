La diputada fue partícipe en la reunión anual de la Red Internacional de Legisladores Católicos, realizada en Roma desde el 26 al 29 de agosto.

SANTO DOMINGO.- Tras participar en la décima segunda reunión anual de la Red Internacional de Legisladores Católicos, la diputada Betty Gerónimo recibió un mensaje del papa Francisco para República Dominicana.

“Dile a la República Dominicana que no está, sola yo estoy con ustedes”, fueron las palabras del papa hacia la representante de Santo Domingo Norte en la Cámara de Diputados.

La joven fue partícipe en la referida reunión, realizada en Roma desde el 26 al 29 de agosto, donde parlamentarios de todos los países intercambiaron experiencias en un evento donde ella fue la única legisladora dominicana que estuvo presente.

Compartir con el papa Francisco, máxima representación de la iglesia católica, fue definida por la diputada como una experiencia inolvidable.

“Gracias a Dios por esta oportunidad de poder representar nuestro país, la familia y los valores, al acercarme al papa y decirle que soy legisladora de la República Dominicana, este con alegría me sostuvo la mano y me dijo: “Dile a la República Dominicana que no estás sola yo estoy con ustedes” ¡FE!” excribió Gerónimo en su cuenta de Instagram.