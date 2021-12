"Pero eso no importa que fuera Valentin, que fuera yo, que fuera Pedro o que fuera Juan, pero nosotros no somos responsables, nosotros los legisladores recibimos un contrato que lo hizo el estado dominicano",

SANTO DOMINGO.- Rafaela (Lila) Alburquerque manifestó, que cuando ella era presidenta de la Cámara de Diputados lo que ella conoció fue el contrato de concesión de la carretera Santo Domingo-Samaná y que fue Julio César Valentín que aprobó el "peaje sombra" en el 2008.

"Pero eso no importa que fuera Valentin, que fuera yo, que fuera Pedro o que fuera Juan, pero nosotros no somos responsables, nosotros los legisladores recibimos un contrato que lo hizo el estado dominicano, y lo firmó y lo trató y lo conoció y lo mandó al Poder Legislativo", resaltó la diputado por el Partido Reformista Social Cristiano.

Dijo que la Constitución establece que un contrato no puede ser modificado, sino aprobado o rechazado, yo lo podía rechazar yo lo puse en agenda, pero resulta que 84 diputados estuvieron a favor para que se aprobara.

Sostuvo que votó a favor, porque creía que era bueno para el país, de que esa carretera era necesaria.

"Pienso que está mal, y que fue negativo para el país y la negociación actual que hizo el presidente Abinader fue muy buena, nosotros tenemos un presidentazo, y aunque me guste o no, yo no voté por Abinader, pero hay que reconocer que se está echando mucha responsabilidad arriba".