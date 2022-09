Dijo que no iba a terminar su intervención sin antes decir, "que es que por todos los medios me están pidiendo que la declaremos persona no grata a la ministra de la Mujer, por estar promocionando el daño a la niñez".

SANTO DOMINGO.- La diputada Fior Daliza Peguero tronó contra la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, y el embajador dominicano ante los ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Josué Fiallo, por el supuesto interés que estos han llevado a ese escenario de que la República Dominicana se compromete a redefinir el término mujer/niña.

"Quiero referirme al tema que está circulando por diferentes redes sociales con relación al embajador Fiallo y la ministra de la Mujer, se dice que ante las 52 asamblea se está pretendiendo decir a a través de una resolución que República Dominicana apoya el aborto, y que el país se compromete a redefinir el término mujer/niña, de ser cierto esto mi compluebana Mayra jiménez no representa el país",expresó en la sesión de este martes en la Cámara de Diputados.

"La única forma de ser mujer es si venimos definida, si traemos una vulva, si por ende menstruamos quedamos en estado de preñez, nuestra glándulas mamarias produce leche para amamantar a nuestros niños, yo no entiendo cual es la necesidad de marcar nuestra niñez, de malograr nuestra niñez si hay una ley 44-00 que dice que se lea la biblia en las escuelas, ¿por qué no se hace, por que no abrazamos a la niñez?".

"Ministra de la Mujer no hacemos nada con ir a misa cuando se nos invita si por ahí andamos pregonando y promoviendo el aborto, homosexualidad y el lesbianismo, dejen que nuestros niños definan sus gustos sexual como hice yo y como hizo usted ministra Mayra Jiménez".

Dijo que no iba a terminar su intervención sin antes decir, "que es que por todos los medios me están pidiendo que la declaremos persona no grata a la ministra de la Mujer, por estar promocionando el daño a la niñez".