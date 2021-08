Durante la entrevista central de El Despertador Abel negó así la versión conocida hasta ahora de que los primeros casos fueron en Montecristi y Dajabón.

SANTO DOMINGO.- El diputado por Montecristi Rafael Abel afirmó hoy que antes de que salieran a la luz los casos de peste porcina en Montecristi en Moca había registro de muerte de cerdos y las autoridades no lo dijeron para evitar un “escándalo”.

Durante la entrevista central de El Despertador Abel negó así la versión conocida hasta ahora de que los primeros casos fueron en Montecristi y Dajabón, lo que indicaría además que la peste atacaba desde antes a los cerdos locales y no fue notificada ni atendida a tiempo.

“Esos (Montecristi y Dajabón) no fueron los primeros casos. Los primeros casos que se hicieron virales fueron el caso de Montecristi porque una persona desesperada ante la ausencia de Ganadería, de reclamar los técnicos y los técnicos no llegar a la granja casera de alrededor de 300 cerdos, se le murieron todos y lo subió a las redes porque se fue a la quiebra. Pero ya había noticias de que inclusive, aunque no lo había dicho Ganadería ni el Ministerio de Agricultura, en Moca se están muriendo cerdos, hace mucho tiempo”, reveló,

Ante la pregunta de por qué cree que la información no se había dado a conocer dijo que el Ministerio de Agricultura “no lo menciona porque no quiere crear un escándalo nacional y Moca es el mayor productor de cerdo del país”.