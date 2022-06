"Él mismo se presentaba y pagaba las fiestas, eso era un negocio y lamentablemente con nosotros no hubo negocio", resaltó.

SANTO DOMINGO.- Luego de que el Director del Gabinete de Políticas Sociales recibiera muchas críticas debido a la distribución de los 100 millones de pesos a los artistas en pleno apogeo de la pandemia, Tony Peña Guaba explicó en El Despertador porqué hubo un ataque "tan fuerte" contra él que hasta pedían su renuncia.

"Tu sabes porqué hubo un ataque tan fuerte contra mi, porque yo rompí dos mafias que existían, la de la caja navideña con el bono navideño que ya no existe, y las fiestas populares. Hay un diputado de La Vega que él mismo se contrataba y él mismo tocaba las fiestas, él mismo se presentaba y pagaba las fiestas, eso era un negocio y lamentablemente con nosotros no hubo negocio", resaltó Guaba este lunes, aunque no quiso revelar el nombre.

Agregó que el diputado el cual era el jefe de sector artístico, pagaba las fiestas y todos los sectores, y se daba a la gente bajo una modalidad de contrato que se ganaba un porcentaje.

En cuanto a los artistas, explicó que al igual que otros que se beneficiaron de 200 millones de pesos con los programas Pa´ Ti y Fase, los artistas también son parte del pueblo dominicano y que tenían un año y pico parado.