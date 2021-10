La denuncia la hizo el legislador a través de su cuenta de Twitter, en la cual aconsejó a los ciudadanos que anden con cuidado en las calles.

SANTO DOMINGO.- El diputado peledeísta por la provincia San Cristóbal, Eddy Montás, denunció que fue víctima de un asalto en Santo Domingo.

“Cuando salgan a las calles tengan mucho cuidado, ustedes han visto que yo me he referido a este tema de los asaltos de manera continua y acabo de ser víctima de un asalto, así como me pasa a mí le pasa a diario a muchísimos ciudadanos”, expresó en un video colocado en su cuenta de Twitter.

Dijo que es penoso lo que está sucediendo en el país, "la verdad es que tenemos una sociedad en la que no se puede vivir”.