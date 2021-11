El gobierno aún no puede mostrar una sola obra de infraestructura que justifique la inversión de tanto de dinero.

SANTO DOMINGO.-El diputado por La Vega, Edwin Mejía del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), condenó este miércoles los préstamos aprobados en el actual gobierno, que superan los 14 mil millones de dólares en tan solo un año y tres meses de gestión.

Mejía agregó que el presidente Luís Abinader dejó sin efecto la aplicación de la Reforma Fiscal para continuar los préstamos ya que de esta manera llevará la economía nacional a un colapso total.

Asimismo, indicó que estos endeudamientos por parte del Poder Ejecutivo no tienen razón de ser, ya que se han eliminado todos los programas sociales, haciendo énfasis en que el gobierno aún no puede mostrar una sola obra de infraestructura que justifique la inversión de tanto de dinero, por lo que afirmó su compromiso como legislador de no votar por ellos.