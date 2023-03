El diputado Gory reapareció este jueves en la Cámara de Diputados, luego de estar en el ojo publico durante varios días por su presunta vinculación en el entramado de corrupción develado mediante la Operacion Calamar.

SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido Revolucionario Moderno, Sergio Moya, alias Gory, se defendió este jueves de los señalamientos que han hecho en su contra los principales delatores en el caso Calamar, quienes lo sindican como el jefe de un esquema de extorsión que operaba cobrando millones de pesos mensuales a las bancas de lotería y apuestas para dejarlas operar en componenda con el Ministerio de Hacienda.

El legislador manifestó que si le prueban que ha recibido dinero irregular en perjuicio del Estado renuncia a su condición de diputado.

El diputado Gory reapareció este jueves en la Cámara de Diputados, luego de estar en el ojo publico durante varios días por su presunta vinculación en el entramado de corrupción develado mediante la Operación Calamar.

Desde su curul en el hemiciclo, el legislador dijo que se han puesto a circular mentiras en su contra con el interés de hacerle daño político.

El diputado advirtió que apoderó a su equipo de abogados para que procedan por la vía legal contra quienes supuestamente lo han difamado.

Sergio Moya señaló que podría demostrar con certificados que ha asistido en un 83 por ciento a las sesiones legislativas en la Cámara de Diputados, sin embargo, el portal de esa institución muestra que el congresista se ha ausentado en más de 100 ocasiones desde 2020 a la fecha y que no ha prestando ningún proyecto de ley en este periodo.

Hasta el momento de desconoce si el Ministerio Publico ha entrevistado al diputado perremeista quien es propietario de al menos 20 bancas, según el portal del Ministerio de Hacienda.

Pronunciamiento íntegro:

Buenas tardes! Alfredo Pacheco, Presidente de la Cámara

Al Bufete Directivo, Diputados y Diputadas!!

Solicité este turno, para referirme a las infamias que sobre mi se han puesto a circular de manera desconsiderada.

Tengo 32 años sin interrupción, teniendo bancas deportivas y los últimos 7 años, me he dedicado a la vida política activa.

Quiero anunciar, que a partir de hoy, no voy a permitir que bajo ninguna circunstancia, continúen difamándome en el caso que está ocupando la atención del país, me refiero al denominado “caso Calamar”.

Les puedo asegurar, que no existe ni existirá, un solo dueño de banca que pueda demostrar o probar, que me haya reunido, hablado o solicitado la entrega de dinero, o que yo haya sido parte de ninguna mafia, razón por la cual no ha habido ni habrá imputación legal sobre mi persona.

Que quede claro, yo creo en el sistema de justicia dominicano, en el rol del ministerio público, además el que nada debe, nada teme.

La campaña masiva de mentiras, puesta a circular en mí contra, muestra el interés de algún sector de hacerme daño político. Por ejemplo, se ha difundido que he tenido alrededor de 100 inasistencias a las sesiones, y puedo demostrar con certificación del hemiciclo que he asistido en un 83%, entre otras cosas.

Quiero anunciar aquí, que mis abogados están recabando todas las pruebas de las mentiras que sobre mí se han dicho, para que a partir de hoy, las discutamos en el plano judicial.

Finalmente, informo para tranquilidad de mis colegas, que si me prueban que yo he recibido de manera irregular un solo peso en perjuicio del Estado Dominicano, entonces yo me retiro de la vida pública y renunció a mi condición de diputado.

Muchas gracias