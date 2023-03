La institución del orden cuenta ahora con 158 nuevos coroneles, de los cuales dos son coroneles pilotos, siete coroneles abogados y siete coroneles médicos. Otros cinco son coroneles odontólogos, un coronel psicólogo y cuatro coroneles capellanes.

SANTO DOMINGO.- “Los cuerpos castrenses y la Policía Nacional siguen incumpliendo las leyes”, fueron parte de las palabras del diputado y aspirante a la alcaldía por Santo Domingo Oeste, Elías Báez quien alegó además que la institución del orden solo asciende a los policías y militares que lo recomienda un político o un amigo del jefe.

Báez, manifestó que el organismo policial ‘no ascienden a los militares y policías cuando cumplen el tiempo correspondiente, al tiempo que dijo así no se avanza.

“Los cuerpos castrenses y la Policía Nacional siguen incumpliendo las leyes. No ascienden a los policías y militares cuando cumplen el tiempo correspondiente, en cambio ascienden los que no aplican porque lo recomienda un político o amigo de los jefes. Así no se avanza”, expresó el legislador.

Gobierno ascendió a más de 9 mil miembros

El Poder Ejecutivo dispuso, mediante oficio, el ascenso de 9,765 miembros de la Policía Nacional, con un mínimo de cuatro años ostentando su rango anterior.

Al rango de teniente coronel fueron ascendidos 314 oficiales. De estos hay un teniente coronel abogado, 10 tenientes coroneles médicos, dos tenientes coroneles, un teniente coronel ingeniero y cinco tenientes coroneles odontólogos.

Mientras que 410 capitanes fueron ascendidos al rango de mayor. Entre estos hay un mayor abogado, 14 mayores médicos, tres mayores bioanalistas, tres mayores psicólogos, un mayor ingeniero y cuatro mayores odontólogos.