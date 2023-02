De igual forma, manifestó su deseo de organizar el “caos” existente en el tránsito de Santo Domingo Oeste, partiendo por el redireccionamiento de algunas calles que en la actualidad son de doble circulación.

SANTO DOMINGO.- El diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Elías Báez, estimó que puede solucionar las problemáticas existentes en el municipio de Santo Domingo con una serie de medidas que serían englobadas en tres pasos durante su gestión como alcalde, luego ganar las elecciones del año 2024.

El congresista garantizó que Santo Domingo Oeste exhibiría grandes cambios a solo tres meses de empezar a trabajar la seguridad ciudadana, el ordenamiento territorial y el tránsito, elementos que, según dijo, son los que más demandan atención en esa demarcación.

Báez detalló que la seguridad ciudadana es una pieza fundamental en esta localidad, debido a cuenta con muchos barrios marginados que necesitan ser intervenidos.

“Segundo, ordenar el territorio, con el asunto de las invasiones, de la toma de las áreas verdes, organizarlo, limpiarlo, crear el hábito para que cuando tú entres al municipio veas limpieza, ve seguridad y protección”, expresó.

De igual forma, manifestó su deseo de organizar el “caos” existente en el tránsito de Santo Domingo Oeste, partiendo por el redireccionamiento de algunas calles que en la actualidad son de doble circulación.

“Que los vehículos no se parqueen en todos lados, que el que tenga un taller no ocupe las aceras y las calles. Hay sitios en los que tú no puede cruzar porque hay un taller y tu vez doscientos mecánicos arreglando carros”, indicó.

Báez mencionó el importante papel que desempeñarán los policías municipales durante su gestión como alcalde, bajo el objetivo de que el país cuente con un nuevo Santo Domingo Oeste.

“Tú buscas cien jóvenes universitarios, los entrenas con un policía o militar, un coronel que tú le solicites a las Fuerzas Armadas y entrenas a esos jóvenes, le compras motores y camionetas, le pones motores y camionetas su uniforme de policía municipal, no tienen que estar armados, porque es un policía preventiva”, señaló.