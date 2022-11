Dijo que prefiere el debido proceso, el combate a los delincuentes y la prevención e indicó que no les va a pedir que lo hagan o no lo hagan, porque sabe que no le harán caso

Santo Domingo. - El diputado Félix Michell Rodríguez, volvió a externar su gran preocupación por el auge que sigue tomando la delincuencia en la República Dominicana y de lo cual ya se ha dicho todo y que lo único que falta es, ponerle la banda presidencia a la delincuencia, porque aparentemente quienes gobiernan son los delincuentes.

Dijo que son ellos quienes deciden quién vive y quién no en nuestro país, porque ellos son los jefes, al tiempo de expresar que no sabe quiénes son los culpables de la preocupante situación que atraviesa el pueblo dominicano y rememoró con una banda presidencial en manos, el momento en el que al presidente Luis Abinader se le cayó la banda, el mismo día de su juramentación.

“No sé quien es el culpable, si el jefe de la Policía, o es el ministro de Interior y Policía, o el presidente de la República, yo en verdad no sé quién tiene la culpa, lo que, sí sé es que los delincuentes han tomado el control, controlan y tienen el gobierno acorralado”, indicó el legislador.

Asimismo, Félix Michel Rodríguez manifestó que el acorralado no calcula bien y por eso vemos que el presidente de la República y el ministro de Interior y Policía, les hacen amenazas a los delincuentes y los llaman a que se entreguen y recordó que los presidentes no amenazan, sino que actúan.

“Dónde usted ha visto que un presidente amenaza? se preguntó el congresista, los jefes de la policía no amenazan, sino que ejecutan, pero les voy a decir ahora cual es el plan y que mucha gente lo va a ver bien y se lo digo hoy aquí, el plan es ejecutar quinientos delincuentes a nivel nacional y mucha gente le podría gustar ese plan”, recalcó.

Y a seguidas el diputado de la Fuerza del Pueblo, que también es abogado de profesión, dijo que prefiere el debido proceso, el combate a la delincuencia y la prevención e indicó que no les va a pedir que lo hagan o no lo haga porque sabe que no le harán caso, “pero he escuchado que, en su rincón acorralado, el gobierno quiere ejecutar delincuentes”, reveló el diputado Rodríguez, al agotar un turno en la sesión de este martes de LA Cámara de Diputados.