SANTO DOMINGO.- El diputado de la Fuerza del Pueblo dijo que apoya la decisión de que todo el que haya cometido un acto de corrupción sea traducido a la justicia, pero que espera que todos los procesos judiciales que se vayan a instrumentar, se haga basado en el respeto del debido proceso y no para destruir una fuerza política.

Sus declaraciones se da tras luego de que el Partido de la Liberación Dominicana rechazara los señalamiento de la Procuraduría General de la República que atribuyen supuesta vinculación al expresidente Danilo Medina en el caso de corrupción “AntiPulpo” con un llamado a mantenerse atentos y vigilantes en el curso de los días por venir y dijo que se mantendrá vigilante ante cualquier otro dato sobre el tema

"Estoy de acuerdo y exijo que los procedimientos de la Procuraduría estén enmarcado en el cumplimiento irrestricto y cabal de preservar el derecho de la persecución de inocencia a todos los que involucran en el caso", dijo Maldonado en la entrevista central de El Despertador.

Señaló que si el problema es buscarlo en el radal de todo los que cometieron actos de corrupción, en este gobierno hay decenas de denuncias que han provocado destituciones de incumbentes y que no han sido procesado a la justicia.

"Insisto si no hay acusaciones tenemos que aceptar que es porque no quieren, es porque no han encontrado nada", manifestó.

Maldonado instó que este Gobierno no ha creado una ley ni decreto para perseguir la corrupción, y que lo que se está aplicando son las resoluciones de los gobiernos anteriores, incluyendo el del expresidente Leonel Fernández